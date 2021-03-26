За словами французького президента, всьому виною суперництво Росії і Китаю в сфері виробництва вакцин.

Світ зіткнувся з війною "нового типу" через суперництво в сфері вакцин, в якому беруть участь Росія та Китай.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, передають Факти.

"Ми зіткнулися зі світовою війною нового типу, маючи справу з діями Росії і Китаю, які намагаються через поставки вакцин отримати вплив", - заявив Макрон.

Макрон також заявив, що Європа до літа стане найбільшим у світі виробником вакцин від коронавірусу, передає BBC.

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"Ми спостерігаємо спроби дестабілізації з боку Росії і Китаю, прагнення отримати вплив за допомогою вакцин, на цьому тлі необхідно виробляти достатню кількість, щоб задовольнити власні потреби", - додав французький лідер.

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Автор: Катерина Лиманська