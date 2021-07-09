Його купили за 8,9 млн фунтів стерлінгів (близько $12,3 млн). Це рекордна сума для твору італійського художника.

На аукціоні Christie's продали начерк голови ведмедя, зроблений Леонардо да Вінчі.

Його купили за 8,9 млн фунтів стерлінгів (близько $12,3 млн). Це рекордна сума для твору італійського художника.

"Малюнок є витонченим свідченням неперевершеної майстерності Леонардо да Вінчі в якості кресляра",— йдеться в повідомленні аукціонного дому в Twitter.

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Начерк являє собою зображення розміром 7x7 см, виконане срібним олівцем на рожево-бежевому папері. Він був зроблений в першій половині 1480-х років. Це один з небагатьох підписних творів художника.

Покупець малюнка не розкривається.

Минулий рекорд був встановлений за роботу Леонардо да Вінчі "Кінь і вершник", її купили за 8,1 млн фунтів стерлінгів, передає kommersant.

#AuctionUpdate Leonardo da Vinci's 'Head of a bear' achieved £8,857,500 in The Exceptional Sale, setting a new #WorldAuctionRecord for a drawing by the artist. The drawing is an exquisite demonstration of #LeonardodaVinci's unsurpassed mastery as a draughtsman. #ClassicWeekLondonpic.twitter.com/d0Ja2Ualub — Christie's (@ChristiesInc) July 8, 2021

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Автор: Ірина Погоріла