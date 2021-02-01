Помер один зі сценаристів комедійного мультсеріалу "Сімпсони" Марк Уілмор.

Читайте такожУ Канаді викладач продовжив вести онлайн-курс після смертіПро це в Twitter повідомив його брат.

Уілмор пішов з життя в суботу, 30 січня. Йому було 57 років.

"Мій брат Марк Едвард Уілмор помер учора ввечері, борючись із COVID та іншими захворюваннями, через які він страждав багато років", - написав Ларрі Уілмор.

Марк Уілмор був американським телевізійним сценаристом, продюсером, актором, коміком та письменником. Він працював над серіалом "У живому кольорі", а також рядом серій "Сімпсонів". Був 10-кратним номінантом на премію "Еммі".

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Автор: УНІАН