Марк Уілмор був американським телевізійним сценаристом / фото nypost.com
Помер один зі сценаристів комедійного мультсеріалу "Сімпсони" Марк Уілмор.
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Уілмор пішов з життя в суботу, 30 січня. Йому було 57 років.
"Мій брат Марк Едвард Уілмор помер учора ввечері, борючись із COVID та іншими захворюваннями, через які він страждав багато років", - написав Ларрі Уілмор.
Марк Уілмор був американським телевізійним сценаристом, продюсером, актором, коміком та письменником. Він працював над серіалом "У живому кольорі", а також рядом серій "Сімпсонів". Був 10-кратним номінантом на премію "Еммі".
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