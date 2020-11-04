Найбільший британський виробник одягу Marks & Spencer зафіксував перший збиток з 1926 року: $113 млн за перше півріччя фіскального року.
За аналогічний період минулого року компанія показала прибуток в $206 млн, пише Liga з посиланням на ВВС.
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За звітний період продажі впали на 15,8% до $5,3 млрд. Це пов'язують з тим, що під час карантину люди купували менше дорогого одягу, віддаючи перевагу недорогим повсякденним речам.
Також компанія повідомляє про різке падіння - на 53% в період з липня по вересень - продажів в магазинах Marks & Spencer, розташованих в торгових центрах.
У зв'язку з цим бренд закриє 600 магазинів і буде змушений звільнити до кінця 2020 року 7000 співробітників. Він сподівається, що в період різдвяних розпродажів зуміє повернутися до прибутку.
Відзначається, що Marks & Spencer тепер робить ставку на онлайн-продажі та подальше скорочення мережі фізичних магазинів.
Як коронавірус вплинув на бізнес
- Збитки Lloyd's в 1 півріччі 2020 року склали близько 3,1 млрд доларів, а ще 0,8 млрд доларів, як очікується, будуть покриті в другій половині року.
- Міжнародний лоукостер Ryanair через падіння пасажиропотоку отримав 411 мільйонів євро збитків у першому півріччі 2020 року.
- У Міжнародній асоціації повітряного транспорту просять уряди країн світу скасувати карантин для мандрівників, замінивши його тестуванням на COVID-19. У IATA підрахували колосальні збитки авіагалузі через закриття кордонів.
- Через коронавірус винороби в усьому світі зазнають збитків і знищують частину врожаю.
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