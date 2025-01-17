'Мене попереджували': Байден боявся замаху в Києві, але не від Путіна

Для кількагодинного візиту в Київ у 2023 році Білий дім зібрав найкращих фахівців з безпеки.

Чинний президент США Джо Байден зізнався, що під час візиту до Києва у 2023 році боявся замаху, але не від Володимира Путіна, а від "українських радикалів", які працюють на РФ.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу MSNBC. Він зауважив, що вважав малоймовірними потенційні наміри Путіна здійснити замах на президента США.

Байден зазначив, що його попереджували про ймовірність замаху. Секретна служба була незадоволена рішенням про візит у Київ.

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"Всі мене попереджували... Я не думав, що Путін наважиться усунути американського президента. Я більше хвилювався, що радикальні елементи в Україні, які перебували під контролем або співпрацювали з росіянами, можуть спробувати це зробити", - сказав він.

Саме тому для цієї кількагодинної поїздки у Київ Білий дім зібрав команду висококваліфікованих фахівців з безпеки. Ця поїздка, за словами Байдена, була демонстрацією того, що Україна має підтримку, і США - лідер цієї підпримки.

Візит Джо Байдена до Києва у 2023 році

Президент США Джо Байден здійснив несподіваний візит до Києва 20 лютого 2023 року, напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Байден зустрівся із Президентом України Володимиром Зеленським, висловивши солідарність із українським народом. Також він оголосив про новий пакет військової допомоги на $500 мільйонів, включаючи артилерію, боєприпаси та іншу техніку.

Американський лідер відзначив незламність України у боротьбі за свою незалежність і підтримку з боку США та союзників. Візит відбувся в умовах підвищеної безпеки і став символом міжнародної підтримки України в її боротьбі проти агресії Росії.

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