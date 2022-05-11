Він визнав, що політика, якої дотримувався західний світ і Німеччина зокрема була не найкращою, оскільки уникнути нападу РФ на Україну не вдалося.

Влада Німеччини вже визнає, що всі ці роки політичне ставлення до Росії було неправельним. При цьому колишня канцлер Ангела Меркель ніколи не довіряла президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це повідомив депутат Бундестагу від партії " Християнсько-Демократичний союз "(ХДС) Томас Хайльман в інтерв'ю ТСН.

Він визнав, що політика, якої дотримувався західний світ і Німеччина зокрема була не найкращою, оскільки уникнути нападу РФ на Україну не вдалося.

"Я розмовляв з Меркель. Я знаю її 20 років. І вона завжди говорила, що Путін бреше. Тому вона ніколи не довіряла Путіну. Вона сказала мені особисто під час розмови віч-на-віч, що зовсім не довіряє Путіну. Вона сказала, що він бреше. Тому ми не дивуємося, що він брехун. З іншого боку, німецький досвід під час Холодної війни свідчить, що інтенсивні економічні відносини допомагають знизити градус, заспокоїтися. І це було притаманне не тільки Меркель, але і звичайній німецькій вірі німецького політичного класу від лівого до правого крила", — зазначив він.

Політик також підкреслив, що Німеччина не довіряє Росії. Однак іноді економічні інтереси країн все ж превалюють на політичній арені.

"Ми не довіряємо їм (росіянам – ред.) особисто і знаємо, що вони, на жаль, нам брешуть, але якщо економічні інтереси залежать від нас настільки, як і ми від них, це завадить їм здійснювати абсолютно ірраціональні дії. І так було в 1970-1980 роках, коли був Радянський Союз. Драматично або катастрофічно цього вже немає через те, що зробив Путін", — зазначив депутат.

За його словами, війна проти України - це "економічне самогубство Росії". Це поверне Росію на 30-40 років тому.

"Економічний спад буде неймовірним і буде посилюватися. Ми бачимо, скільки людей вже виїхало з Росії, скільки стосунків було розірвано. Тому з економічної точки зору починати цю злочинну війну проти України було абсолютно нелогічно", - підкреслив Хайльман.

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