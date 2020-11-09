Меркель у привітанні окреслила пріоритетні напрямки співпраці обох країн.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

Читайте такожУ Єврокомісії назвали перемогу Байдена очевидною"США та Німеччина як частина ЄС повинні стояти разом, щоб подолати великі виклики сьогодення", - сказала вона.

«Пліч-о-пліч у важкому випробуванні пандемії коронавируса, пліч-о-пліч в боротьбі з потеплінням клімату і його глобальними наслідками, в боротьбі з тероризмом», - розповіла про плани співпраці Меркель. Вона висловила сподівання, що Німеччина і США будуть разом виступати за відкриту світову економіку і вільну торгівлю.

При цьому канцлер Німеччини додала, що "радіє співпраці" з Байденом та обраною віце-президентом США Камалою Харріс.

Крім цього сьогодні очільник МЗС Німеччини Гайко Маас сказав, що за Байдена "зміниться не все, але багато чого покращиться". Маас в інтерв'ю радіостанції Deutschlandfunk висловив упевненість у тому, що Байден, на відміну від чинного президента США Дональда Трампа, не вимагатиме так жорстко від Німеччини збільшення видатків на оборону до 2% ВВП. Німецький міністр припускає, що питання щодо видатків на оборону не зникне з порядку денного, але воно розглядатиметься "в іншому стилі", передає "Німецька хвиля".

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Автор: УНІАН