Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель відклала запис на вакцинацію від COVID-19.
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Про це повідомляє ТСН, посилаючись на газету Bild.
Як зазначається, Меркель мала отримати щеплення від коронавірусу в центрі вакцинації на території колишнього аеропорту Темпельхоф. Центр щеплень використовує вакцину AstraZeneca.
ЗМІ допускають, що канцлер скасувала запис на щеплення через присутність на закритому засіданні блоку Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу, на якому повинні були присутні лідери Армін Лашет і Маркус Зtдер. Обидва лідери партії заявили про свою готовність очолити передвиборчий список німецьких консерваторів на майбутніх виборах в Бундестаг.
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