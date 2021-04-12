Канцлер Німеччини мала отримати щеплення в центрі вакцинації на території колишнього аеропорту Темпельхоф.

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель відклала запис на вакцинацію від COVID-19.

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Про це повідомляє ТСН, посилаючись на газету Bild.

Як зазначається, Меркель мала отримати щеплення від коронавірусу в центрі вакцинації на території колишнього аеропорту Темпельхоф. Центр щеплень використовує вакцину AstraZeneca.

ЗМІ допускають, що канцлер скасувала запис на щеплення через присутність на закритому засіданні блоку Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу, на якому повинні були присутні лідери Армін Лашет і Маркус Зtдер. Обидва лідери партії заявили про свою готовність очолити передвиборчий список німецьких консерваторів на майбутніх виборах в Бундестаг.

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Автор: Дмитро Захаров