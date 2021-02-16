Очевидці розповіли, що спалах від метеора на мить освітив все зеленим сяйвом.

Жителі австралійського штату Вікторія 14 лютого могли спостерігати в небі метеор. Небесне тіло видовищно згоріло в атмосфері Землі.

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Як повідомляє 7news, на відео з місця подій можна бачити, як метеор яскраво спалахує в небі.

Очевидці розповіли, що спалах від метеора на мить освітив все зеленим сяйвом – вночі стало світло, немов вдень. При цьому жодного хлопку або вибуху при спалаху не було.

Австралійські вчені пояснили журналістам, що метеор перетворився на вогняну кулю, тому що загорівся при проходженні крізь атмосферу. За їхніми висновками, уламки небесного тіла, якщо вони і були, впали в океан.

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Автор: Дмитро Захаров