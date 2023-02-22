Лідери дев'яти країн НАТО з Центральної та Східної Європи зустрілися напередодні річниці вторгнення росіян до України.

Глави держав і урядів Болгарії, Чеської Республіки, Естонії, Угорщини, Литви, Латвії, Польщі, Румунії та Словаччини (так звана "Бухарестська дев'ятка") провели надзвичайний саміт у Варшаві напередодні першої річниці повномасштабної війни в Україні.

В спільної декларації за підсумками зустрічі вони наголосили, що Росія продовжує свою неспровоковану і жорстоку агресію проти України, і вони підтримуватимуть український народ стільки, скільки буде потрібно.

Лідери 9 країн, до яких цього разу приєдналися президент США Джо Байден і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, погодилися з тим, що рік тому Росія зруйнувала мир і безпеку в Європі. Вони ацентували, що сьогодні РФ являє собою найсерйознішу і пряму загрозу безпеці, і країни-союзники мають відповідати рішуче, згуртовано і відповідально.

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"Відповідно до Статуту ООН та міжнародного права Україна здійснює своє право на захист від російської агресії з метою відновлення повного контролю над своєю територією та має право на звільнення окупованих територій у межах міжнародно визнаних кордонів. З цією метою ми будемо продовжувати підтримувати зусилля України стільки, скільки буде потрібно. Ми шануємо героїзм українського народу і відвагу його армії. Ми віддаємо шану українським солдатам і жінкам-солдатам, які захищають свою свободу і наші спільні цінності", – йдеться у спільній декларації.

Вони також зауважили, що сповнені рішучості продовжувати міжнародний тиск на Росію.

"Ми найрішучішим чином засуджуємо агресивну війну Росії. Число жертв серед мирного населення в Україні збільшується через невибіркові ракетні удари Росії і точкові удари по об'єктах критичної інфраструктури, акваторія Чорного моря використовується як тренувальний полігон для цих ударів. Винні в звірствах і військових злочинах будуть притягнуті до відповідальності. Ми сповнені рішучості продовжувати міжнародний тиск на Росію. Ми також засуджуємо всіх, включаючи Білорусь, хто активно сприяє агресивній війні Росії проти України", – підкреслили лідери в заяві.

Лідери також заявили про готовність тісно співпрацювати і підтримувати партнерів – Молдову, Грузію, Боснію і Герцеговину – які "найбільш схильні до дестабілізаційного і згубного впливу Кремля" на Сході і півдні Альянсу.

На зустрічі були присутні президенти Польщі, Румунії, Словаччини Анджей Дуда, Клаус Йоханніс і Зузана Чапутова, а також президенти Болгарії, Естонії, Литви, Латвії та Угорщини Румен Радев, Алар Каріс, Гітанас Науседа, Егілс Левітс і Каталін Новак, прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала.

Що таке Бухарестська дев'ятка

Бухарестська дев'ятка складається з дев'яти країн НАТО у Східній Європі: Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини. Група була створена в 2015 році з ініціативи Польщі та Румунії у відповідь на захоплення Росією Криму. Кожна з країн-членів приєдналася до НАТО після закінчення холодної війни.

Більшість членів групи активно надають допомогу Україні для протистояння російській агресії. Болгарія та Угорщина не дотримуються цього курсу.

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