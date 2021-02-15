За інформацією слідства, Лаура Мохіка Ромеро входила до складу банди, яка займалася викраденням людей.

25-річна модель з Мексики Лаура Мохіка Ромеро може бути засуджена до 50 років тюремного ув'язнення за участь у викраденні людей.

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією слідства, вона входила до складу банди, яка займалася викраденням людей. Разом з Лаурою в штаті Веракрус були заарештовані ще дві жінки і п'ятеро чоловіків.

Ромеро у 2018 році завоювала титул «Міс Оахака», у 2019 брала участь у національному конкурсі краси «Міс Мексика», а у 2020 представляла Мексику на міжнародному конкурсі International Queen of Coffee («Королева кави»).

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При тому жінка характеризувала себе як "Щось більше, ніж просто гарне обличчя". У числі своїх пріоритетів вона називала боротьбу з насильством, спрямованим проти жінок. А також підтримувала благодійні фонди, що збирають кошти для боротьби з раком грудей і лейкемією.

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Автор: УНІАН