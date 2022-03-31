У Білому домі підкреслили, що радники Путіна його дезінформують.

Між російським президентом Володимиром Путіним і міністром оборони Росії Сергієм Шойгу зростає напруженість у зв'язку з тим, що главі Кремля не розповідали про справжні втрати ЗС РФ в Україні.

Про це The New York Times розповіли в американській розвідці.

Саме видання сумнівається, чи правда, що Путін не остаточно поінформований ходом бойових дій.

У Білому домі підкреслили, що радники Путіна його дезінформують, замовчуючи провал у наступі і реальні наслідки західних санкцій.

Журналісти припускають, що бомбардування Чернігова після заяв Росії про нібито відведення військ "теж свідчать про безлад у повідомленнях Кремля".

Однак остаточна мета Путіна залишається туманною, зазначили у виданні.

Раніше в Пентагоні сумнівалися, чи призначив Путін відповідального за "спецоперацію" в Україні, оскільки війська РФ поводяться на багатьох напрямках дуже хаотично.

За останніми даними Генштабу, з початку війни ЗСУ знищили понад 17 тисяч окупантів і сотні танків. Але в Міноборони РФ звітують про набагато менші втрати.

Вас також можуть зацікавити новини: