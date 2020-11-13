Адвокатка після скандалу на засідання не з’явилась.

На слуханнях справи про збиття літака рейсу МН17 над Донбасом посперечалися адвокатка підозрюваного Сабіна тен Дуссхатей і родичка загиблих жертв.

Про це пише Європейська правда з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Конфлікт між жінками стався у туалеті під час короткої перерви. За словами адвоката Будевейна ван Ейка, інцидент став наслідком «надмірних образ» з боку прокурорів.

Адвокатка після скандалу на засідання не з’явилась.

Катастрофа MH17 на Донбасі: що відомо

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували були на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня 2018 року міжнародна спільна слідча група надала додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс «Бук», пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

19 червня 2019 року спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними в трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який влітку 2014 року був так званим «міністром оборони ДНР», російський генерал Сергій Дубінський (позивний «Хмурий»), який керував «розвідкою ДНР», Олег Пулатов (позивний «Гюрза»), який у 2014 році був «головою 2-го відділу ГРУ «ДНР», а також Леонід Харченко (позивний «Крот»), який був ватажком «розвідувального батальйону» бойовиків.

В Окружному суді Гааги з 9 березня триває судовий процес стосовно чотирьох обвинувачених у справі МН17.

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Автор: УНІАН