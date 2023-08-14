Уряд Молдови ще в липні 2023 року вирішив скоротити кількість акредитованих дипломатів з Росії.

Молдова висилає 45 дипломатів РФ з посольства у Кишиневі через дестабілізаційні зусилля, до яких вдалася Москва щодо Республіки.

Про "прощання" з російськими представниками МЗС повідомляє молдовська служба Радіо Свобода. Зазначається, що такий крок Кишенев планував ще з липня 2023 року - тоді уряд країни вперше розпорядився про скорочення у диппредставництві Росії.

Тоді глава МЗС Молдови Ніку Попеску згадував, що Республіка має обмежити кількість людей, які намагаються дестабілізувати країну.

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"Ми погодилися з необхідністю обмежити кількість акредитованих дипломатів з Росії, щоб було менше людей, які намагаються дестабілізувати Республіку Молдова", - сказав міністр.

Зазначається, що кількість акредитованих дипломатів у посольстві РФ у Кишиневі складатиме 25 осіб (раніше було 80). МЗС Молдови визначило, що персонал мають скоротити до 15 серпня.

Окремо Попеску казав, що тривалий час його країна була "ворожою ціллю" для Росії, яка реалізувала свою політику, зокрема, й через дипломатів.

Заява Попеску щодо дипломатів з Росії

Нагадаємо, 26 липня уряд Молдови зробив категоричну заяву щодо дипломатів Росії та їх легальної роботи на території Республіки. Тоді міністр Попеску точно не вказував, на скільки саме планують скоротити штат російських дипломатів у Кишиневі.

Однак він зазначив, що РФ неодноразово намагалася використати своїх "білих голубів" проти Молдови: "Протягом кількох років я був об’єктом досить ворожих дій з боку Російської Федерації, значна частина яких здійснювалася через посольство Російської Федерації в Кишиневі", - казав міністр.

Також тоді місцеві ЗМІ вказали, що риторика Молдови змінилася після скандального розслідування журналістів щодо діяльності посольства РФ: повідомлялося, що на даху корпусу розміщувалися антени та супутникові тарілки для стеження за молдовською владою.

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