Рятувальники проявили героїзм та людяність.

У мексиканському штаті Табаско під час виконання операції з порятунку постраждалих від повені моряки врятували лабрадора, який намагався утримуватися на плаву, хапаючись лапами за будинок.

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На кадрах видно, як наляканий лабрадор стояв на задніх лапах, притулившись до стіни, а передніми тримався за ґрати вікна. Моряки підпливли до собаки на човні, допомогли йому вибратися з води та піднятися на борт.

Місцевий житель Іван Ернандес в коментарях під відео звернув увагу на те, що рятувальники проявили справжні героїзм та людяність.

Повінь в Мексиці: що відомо

У листопаді в штатах Чіапас і Табаско на півдні Мексики пройшли проливні дощі, через які почалася повінь.

Постраждали десятки тисяч будинків.

У Табаско потонули шестеро людей, а в штаті Чіапас – понад двадцяти.

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Автор: Катерина Шварц