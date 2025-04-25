За словами Захарової, генерал був відомий українським спецслужбам ще з часів роботи у мінській контактній групі.

У російському МЗС заявили, що до вбивства заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу РФ ЗС генерала Ярослава Москалика можуть бути причетні українські спецслужби.

Про це сказала речниця відомства Марія Захарова. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За її словами, Москалик був відомий українським спецслужбам "ще з часів роботи у мінській контактній групі і "нормандському форматі" із врегулювання конфлікту на південному сході України".

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"Якщо розслідування підтвердить український слід у цій справі, то це знову продемонструє світовій спільноті варварську і віроломну сутність київського режиму, яка робить ставку на ескалацію військового протистояння з Росією і безвідповідально ігнорує конструктивні пропозиції, спрямовані на пошук мирного вирішення конфлікту", - зазначила речниця російського МЗС.

Загибель генерала Москалика: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня у місті Балашиха під Москвою підірвали генерала Москалика з Генштабу РФ. Там вибухнуло авто, біля якого в цей момент проходив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу РФ Москалик. Російський генерал-майор помер. За даними ЗМІ, вибухівку було закладено під автомобіль, який продали ще рік тому і який досі не стояв на обліку. Її активували дистанційно.

Полковника запасу ЗСУ, пілот-інструктор Роман Світан пояснив, хто і за що ліквідував російського генерала. На його думку, українські спецслужби ліквідували російського офіцера тому, що він - терорист. "Такого роду дії практично кожен день-два відбуваються в Росії... Ну, коли трапляється якийсь генерал, припустимо, зі штабу, та ще з таким епічним прізвищем… Це - терористи, немає сенсу вести їх на допити і тягати по судах. Терорист, як скажений собака, повинен бути знищений", - заявив Світан.

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