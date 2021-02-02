У центрі вакцинації на Кіпрі стався вибух / фото Cyprus Mail
В передмісті столиці Кіпру Нікосії стався вибух в центрі COVID-вакцинації населення.
Невідомі заклали в задній частині будівлі вибуховий пристрій малої потужності, імовірно, використовуючи каністри з газом, повідомляє Cyprus Times.
Про постраждалих під час вибуху поки не повідомляється. На місці події працюють співробітники правоохоронних органів та пожежної служби, центр узятий в оточення. Поліція займається розслідуванням інциденту.
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