Вибух стався в медичному центрі на Кіпрі.

В передмісті столиці Кіпру Нікосії стався вибух в центрі COVID-вакцинації населення.

Невідомі заклали в задній частині будівлі вибуховий пристрій малої потужності, імовірно, використовуючи каністри з газом, повідомляє Cyprus Times.

Про постраждалих під час вибуху поки не повідомляється. На місці події працюють співробітники правоохоронних органів та пожежної служби, центр узятий в оточення. Поліція займається розслідуванням інциденту.

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Автор: УНІАН