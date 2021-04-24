З 26 квітня в країні діятиме комендантська година, закриються всі установи та магазини, крім тих, що торгують продуктами й товарами першої необхідності.

На Кіпрі з понеділка, 26 квітня, запроваджують жорсткий локдаун терміном на два тижні.

Читайте такожПівнічний Кіпр відкрив частину курорту, покинуту в 1974 році (фото)Локдаун включає, зокрема, комендантську годину, заборону на зібрання, проведення приватних і громадських заходів, повідомляє "Німецька хвиля".

Усі ресторани, кафе, бари, спортзали, театри, кінотеатри, салони краси, перукарні та клуби повинні призупинити роботу. Також тимчасово закриються всі магазини, крім тих, що торгують продуктами й товарами першої необхідності.

Церковні служби проводитимуть без відвідувачів.

Виняток зроблено для великодньої служби, цього дня всередині храмів зможуть перебувати до 50 осіб. Комендантська година цього дня діятиме з 01.00.

Державним установам наказано перевести на віддалену роботу не менше 20% персоналу.

Коронавірус на Кіпрі

За даними Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса, кількість інфікованих коронавірусом на Кіпрі з початку пандемії перевищує 60,6 тис. осіб, через ускладнення хвороби померли 297 осіб.

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Автор: Вікторія Токарєва