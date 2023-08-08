Ця ракета вивела на орбіту новий навігаційний супутник.

Над штатом Вікторія на сході Австралії увечері в понеділок, 7 серпня, помітили яскравий промінь світла, який супроводжував гучний гуркіт, через який вібрували будинки.

Як пише The Guardian, експерти припустили, що це космічне сміття, яке згорає від тертя, врізаючись в атмосферу на великій швидкості.

Австралійське космічне агентство у вівторок підтвердило, що це космічне сміття, і припустило, що це, ймовірно, залишки російської ракети "Союз", запущеної з космодрому Плесецьк на північ від Москви. Ця ракета, що важить 105 тонн та має довжину 25 метрів, у понеділок ввечері вивела на орбіту новий глобальний навігаційний супутник.

Доцент Університету Фліндерса Еліс Горман пояснила, що "Сюоз", після того, як було витрачено паливо, падала з надзвичайно великої висоти, що й спричинило таку ефектну її появу в небі над Вікторією.

"Багато мешканців Мельбурна бачили, як ракета летіла по небу, розбиваючись на частини, кожна з яких продовжувала горіти у феєрверку, що вражав", — сказала вона.

Російські ракети в Австралії

Ступінь російської ракети "Союз" потрапила в Австралію не вперше. У травні 2020 року ідентична ступінь ракети від запуску військового супутника з Плесецька, що горіла в атмосфері, була помічена на значній території – від центральної Вікторії до північної Тасманії. Тоді так само очікувалося, що будь-які уламки, що вціліли, впадуть у Тихий океан на південь від Тасманії.

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