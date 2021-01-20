Максимальна водотоннажність установки досягає 110 000 тонн.

Нафтова компанія China National Offshore Oil Corporation показала, як транспортує через Жовте море глибоководну видобувну платформу.

Відео опублікувало New China TV.

Установка під назвою Deep Sea №1 повинна прибути в острівну провінцію Хайнань з китайської провінції Шаньдун для розробки газового родовища Lingshui 17-2. Воно розташоване на відстані 150 кілометрів від острова Хайнань на перетині Євразійської, Тихоокеанської та Індо-Австралійської тектонічних плит.

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За попередніми прогнозами, вона досягне родовища в лютому і буде введена в експлуатацію в червні. Згідно з розрахунками, платформа може прослужити до 150 років.

Максимальна водотоннажність установки досягає 110 000 тонн. А її сховище нафти може вмістити до 20 000 кубічних метрів.

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Автор: УНІАН