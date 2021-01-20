Нафтова компанія China National Offshore Oil Corporation показала, як транспортує через Жовте море глибоководну видобувну платформу.
Відео опублікувало New China TV.
Установка під назвою Deep Sea №1 повинна прибути в острівну провінцію Хайнань з китайської провінції Шаньдун для розробки газового родовища Lingshui 17-2. Воно розташоване на відстані 150 кілометрів від острова Хайнань на перетині Євразійської, Тихоокеанської та Індо-Австралійської тектонічних плит.
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За попередніми прогнозами, вона досягне родовища в лютому і буде введена в експлуатацію в червні. Згідно з розрахунками, платформа може прослужити до 150 років.
Максимальна водотоннажність установки досягає 110 000 тонн. А її сховище нафти може вмістити до 20 000 кубічних метрів.
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