Нова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном почалася вранці 27 вересня.

У районах Нагірного Карабаху з ночі 7 листопада посилилися бої.

Як кажуть у Міноборони Вірменії, бойові операції проходять наразі у найбільшому місті Нагірного Карабаху Шуші, там бої ведуться вже кілька днів.

Епіцентром бойових дій є ділянка Шуші – Карін.

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Що кажуть в Азербайджані

Бої з різною інтенсивністю тривали переважно на Агдеринському, Агдамському і Ходжавендському напрямках фронту, пишуть у Міноборони.

Вірменська сторона зазнала втрат. Наразі бойові операції тривають на всіх напрямках фронту.

Бої в Нагірному Карабасі: що відбувається в регіоні

Нова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном почалася вранці 27 вересня. Сторони звинуватили один одного в обстрілі прикордонних населених пунктів і провокаціях.

У Вірменії заявили про наступ ЗС Азербайджану на Нагірний Карабах, оголосивши воєнний стан і загальну мобілізацію.

В Азербайджані заявили, що в ході успішного наступу взяли під контроль кілька сіл Нагірного Карабаху, але у Вірменії цю інформацію заперечували.

Обидві сторони заявляють, що завдали противнику страшних втрат, що налічують сотні вбитих і десятки знищених одиниць бойової техніки.

У ніч на 10 жовтня глави МЗС обох країн домовилися припинити вогонь в Нагірному Карабасі з 12:00 в гуманітарних цілях: сторони мали обміняти військовополонених, утримуваних осіб і тіла загиблих. Попри це, бойові дії тривають. Сторони звинувачують одна одну у зриві перемир'я.

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Автор: УНІАН