Напад біля Капітолія США - помер один з поліцейських / фото twitter.com/JacquiHeinrich
У лікарні помер один з поліцейських, постраждалих внаслідок вчорашнього тарана під Капітолієм у США.
Про це пише The Guardian.
Читайте такожУ Тайвані швидкісний потяг зійшов з рейок в тунелі: десятки загиблих (фото)
За інформацією правоохоронців, загиблим виявився Вільям «Біллі» Еванс, який служив у місцевій поліції з 2003 року.
В лікарні перебуває ще один поліцейський.
З будівель Капітолія та Білого дому на знак пам’яті про загиблого приспустять прапори.
Що трапилось
- Учора невідомий на автомобілі в'їхав в огорожу Капітолію у Вашингтоні. Троє людей, серед яких і водій, отримали поранення.
- Крім того, після тарану водій вийшов з машини та розмахував ножем. Тоді один з поліцейських у нього вистрілив.
- Будівлю Капітолію, в якому розташовується Конгрес США, заблокували. Вхід і вихід заборонено.
- За даними ЗМІ, нападником виявився 25-річний Ноа Грін. Американець цікавився діяльністю націоналістичної релігійної організації «Нація ісламу».
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram