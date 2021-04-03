В лікарні перебуває ще один поліцейський.

У лікарні помер один з поліцейських, постраждалих внаслідок вчорашнього тарана під Капітолієм у США.

Про це пише The Guardian.

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За інформацією правоохоронців, загиблим виявився Вільям «Біллі» Еванс, який служив у місцевій поліції з 2003 року.

В лікарні перебуває ще один поліцейський.

З будівель Капітолія та Білого дому на знак пам’яті про загиблого приспустять прапори.

Що трапилось

Учора невідомий на автомобілі в'їхав в огорожу Капітолію у Вашингтоні. Троє людей, серед яких і водій, отримали поранення.

Крім того, після тарану водій вийшов з машини та розмахував ножем. Тоді один з поліцейських у нього вистрілив.

Будівлю Капітолію, в якому розташовується Конгрес США, заблокували. Вхід і вихід заборонено.

За даними ЗМІ, нападником виявився 25-річний Ноа Грін. Американець цікавився діяльністю націоналістичної релігійної організації «Нація ісламу».

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Автор: Яна Ставська