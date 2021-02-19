Зловмисника затримали / nikvesti.com
У Санкт-Петербурзі невідомий здійснив напад на Генконсульство України.
Читайте такожУ Брюсселі чоловік влаштував різанину в метроПро це у Telegram пише журналіст Ігор Соловей.
За його словами, нападник завдав черговому коменданту два ножових поранення. Зловмисника затримали.
Він відзначає, що загрози життю українському співробітнику немає.
"Але щось російські поліцейські без особливого ентузіазму ним займаються... Може були готові", - відзначив Соловей.
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