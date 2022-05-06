Очікується, що Швеція і Фінляндія приймуть рішення про подачу заявки на вступ до НАТО в цьому місяці.

НАТО збільшить свою присутність біля кордонів Швеції і в Балтійському морі, поки можлива заявка Швеції на вступ до Північноатлантичного альянсу буде розглядатися.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю шведській громадській телекомпанії SVT, повідомляє "Голос Америки".

"Я переконаний, що ми знайдемо рішення для задоволення потреб Швеції в безпеці в перехідний період", – сказав Столтенберг.

"З того потенційного моменту, коли Швеція подасть заявку, а НАТО скаже, що хотіло б, щоб Швеція приєдналася (до альянсу), у НАТО виникне зобов'язання бути в змозі гарантувати безпеку Швеції", – сказав генсек НАТО і додав, що це буде включати в себе посилення присутності навколо Швеції і в Балтійському морі.

Раніше Росія попередила Швецію і Фінляндію про "серйозні наслідки" і про те, що вона може розмістити ядерну зброю і гіперзвукові ракети в Калінінграді, якщо Швеція і Фінляндія стануть членами НАТО.

Очікується, що Швеція і Фінляндія приймуть рішення про подачу заявки на вступ до НАТО в цьому місяці.

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