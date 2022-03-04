Іспанський міністр особливо не вірить у позитивне рішення щодо цього.

Члени НАТО на зустрічі 4 березня обговорять запровадження над Україною заборонної зони на польоти після атаки росіянами Запорізької АЕС.

Про це повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, пише Financial Times.

Видання звертає увагу, що нічний штурм російських загарбників Запорізької АЕС спонукав президента США Джо Байдена вчергове закликати країну-агресорку до негайного припинення вогню.

Пожежа на станції була ліквідована тільки вранці у п’ятницю.

За словами Альбареса, НАТО обговорить можливе втручання у ситуацію в Україні, включаючи запровадження зони з забороною на польоти, під час саміту в п’ятницю, 4 березня.

Водночас він додав, що позитивне рішення щодо цього залишається малоймовірним.

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