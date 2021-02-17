За словами генсекретаря НАТО, впродовж останніх років суттєво збільшено воєнну присутність на східній частині Альянсу.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що збільшення фінансування країнами-членами НАТО системи оборони сприятиме посиленню присутності Альянсу на сході Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав під час онлайн прес-конференції в рамках проведення дводенної зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО.

"Одна з причин, чому я виступив з пропозицією, що нам потрібне більше фінансування НАТО для стримування та оборони, полягає в моєму переконанні, що за допомогою спільного виділення більшого об'єму коштів ми стимулюємо більшу кількість країн-членів забезпечувати більше можливостей для присутності на східних рубежах Альянсу, в тому числі в регіоні Чорного і Балтійського морів", - наголосив Столтенберг.

Він сказав, що Альянс впродовж останніх років суттєво збільшив воєнну присутність на східній частині Альянсу. Зокрема, приділяється більша увага посиленому патрулюванню повітряного простору і відправленню військово-морських суден у Чорне і Балтійське моря.

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Посилення позицій НАТО на сході Європи

У зв'язку з початком агресії Росії проти України у 2014 році в НАТО вирішили посилити присутність своїх сил в Естонії, Латвії, Литві та Польщі. Також було розміщено окрему багатонаціональну тренувальну бригаду в Румунії.

15 лютого 2020 року Столтенберг заявив, що запропонує країнам НАТО збільшити фінансування сил Альянсу на сході Європи і зміцнити військові потенціали країн-партнерів. "Я запропоную збільшити фінансування НАТО для нашої ключової діяльності з оборони та стримування. Це допоможе підтримати розгортання сил країн-членів у східній частині Альянсу, патрулювання повітряного простору, базування морських сил і проведення навчань", - сказав Столтенберг.

За його словами, спільне збільшення витрат на оборону продемонструє, що країни-члени Альянсу діють відповідно до 5-ї статті Північноатлантичного договору, якою передбачено спільний захист у разі нападу третьої сторони на одного з членів НАТО.

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Автор: Віталій Саєнко