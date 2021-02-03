Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ситуація з отруєнням і відправкою до в’язниці Олексія Навального є "рекордом свавілля для влади РФ".
Про це він написав у своєму Twitter.
Дмитро Кулеба переконаний, що Кремль необхідно змусити дотримуватися "права людини та свободи".
"Отруєння, потім ув’язнення Навального - це новий рекорд свавілля російської влади на тлі масових затримань мирних протестувальників у містах РФ. Росія явно не хоче сама поважати права людини та свободи. Значить Росію потрібно змусити їх поважати. Це задача міжнародного співтовариства", - написав він.
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Протести в Росії через арешт Навального
- 23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
- Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.
- На акціях 31 січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.
Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії
- Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.
- Його літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.
- В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.
- 18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.
- 2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви у ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін у 3,5 роки на реальний у справі "Ів Роше". Усього Навальний, відповідно до рішення, повинен провести в колонії загального режиму два роки й вісім місяців.
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