Дмитро Кулеба переконаний, що Кремль необхідно змусити дотримуватися прав людини.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що ситуація з отруєнням і відправкою до в’язниці Олексія Навального є "рекордом свавілля для влади РФ".

Про це він написав у своєму Twitter.

Дмитро Кулеба переконаний, що Кремль необхідно змусити дотримуватися "права людини та свободи".

"Отруєння, потім ув’язнення Навального - це новий рекорд свавілля російської влади на тлі масових затримань мирних протестувальників у містах РФ. Росія явно не хоче сама поважати права людини та свободи. Значить Росію потрібно змусити їх поважати. Це задача міжнародного співтовариства", - написав він.

Протести в Росії через арешт Навального

23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.

На акціях 31 січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.

Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви у ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін у 3,5 роки на реальний у справі "Ів Роше". Усього Навальний, відповідно до рішення, повинен провести в колонії загального режиму два роки й вісім місяців.

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Автор: Олег Давигора