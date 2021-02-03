У Росії на протестах у підтримку російського опозиціонера Олексія Навального за день затримали 1266 осіб.
Серед затриманих також є журналісти. Про це повідомляє ОВД-інфо.
Більшість людей затримали у Москві (1022) та Санкт-Петербурзі (229).
Затримували протестувальників жорстко: їх сильно били, у Москві ОМОН зупиняв машини і просив вийти водіїв, які сигналили на підтримку мітингувальників.
Також з’явилося відео, як в Москві росгвардієць вдарив по голові журналіста в жилеті Преса, і той повалився на землю. У цьому районі для затриманих приїхали дві швидкі.
У центрі Москви протестувальники кричали силовикам, що не мають зброї, але ОМОН почав бити їх кийками.
За даними Фонтанки, колону протестувальників в Петербурзі теж розігнали, невеликі групи залишаються у дворах.
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Протести в Росії через арешт Навального
- 23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
- Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.
- На акціях 31 січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.
Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії
- Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.
- Його літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.
- В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.
- 18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.
- 2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви у ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін у 3,5 роки на реальний у справі "Ів Роше". Усього Навальний, відповідно до рішення, повинен провести в колонії загального режиму два роки й вісім місяців.
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