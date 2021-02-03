Серед затриманих також є журналісти.

У Росії на протестах у підтримку російського опозиціонера Олексія Навального за день затримали 1266 осіб.

Серед затриманих також є журналісти. Про це повідомляє ОВД-інфо.

Більшість людей затримали у Москві (1022) та Санкт-Петербурзі (229).

Затримували протестувальників жорстко: їх сильно били, у Москві ОМОН зупиняв машини і просив вийти водіїв, які сигналили на підтримку мітингувальників.

Також з’явилося відео, як в Москві росгвардієць вдарив по голові журналіста в жилеті Преса, і той повалився на землю. У цьому районі для затриманих приїхали дві швидкі.

У центрі Москви протестувальники кричали силовикам, що не мають зброї, але ОМОН почав бити їх кийками.

За даними Фонтанки, колону протестувальників в Петербурзі теж розігнали, невеликі групи залишаються у дворах.

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Протести в Росії через арешт Навального

23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.

На акціях 31 січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.

Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви у ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін у 3,5 роки на реальний у справі "Ів Роше". Усього Навальний, відповідно до рішення, повинен провести в колонії загального режиму два роки й вісім місяців.

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Автор: Олег Давигора