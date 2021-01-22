За даними джерел видання, російська влада розраховує, що рух Навального втратить силу, коли він опиниться у в'язниці.

Російського опозиційного політика Олексія Навального можуть засудити до більш ніж 10 років колонії в сумі двох кримінальних справ, фігурантом яких він є.

Читайте такожНавальний кличе росіян на протести, силовики затримують його прихильників: усі подробиціЯк повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, 2 лютого Навальному можуть змінити умовний термін у справі "Ів Роше" на реальний - він передбачає 3,5 роки позбавлення волі. З урахуванням відсидженого терміну в колонії під час судового процесу, Навального можуть посадити на 2,5 року. Ще 10 років колонії опозиціонеру можуть дати у іншій справі, яка зараз розслідується. За інформацією російських ЗМІ, це справа про шахрайство з пожертвами "Фонду боротьби з корупцією".

Як зазначає видання, російського опозиціонера попереджали про те, що після повернення з Берліна в РФ його посадять у в'язницю, проте він це проігнорував.

"План Навального дуже простий - стати головним болем Путіна №1 і своєю мужністю надихнути на політичну активність», - сказав Федір Крашенінніков, політичний консультант, близький до критика Кремля.

"Якби він вирішив не повертатися, для Путіна це була б перемога", - додав експерт.

За даними джерел видання, російська влада розраховує, що рух Навального втратить силу, коли він опиниться у в'язниці.

У свою чергу, як зазначає видання, опозиціонер і його союзники сподіваються, що його справа стане каталізатором суспільного невдоволення в країні. Це підтверджує і план штабу Навального, який завтра кличе росіян по всій країні вийти на протести.

Повернення Навального в Росію: подробиці

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

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Автор: УНІАН