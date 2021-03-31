Російський опозиціонер вимагає, щоб до нього пустили лікаря.

Російський політв'язень Олексій Навальний оголосив голодування.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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"Хто лежить в робі, лисий, в окулярах на ліжку з Біблією в руках? Це я. З Біблією, тому що це єдина книга, яку я зміг отримати за три тижні. А на ліжку (суперскандальне порушення правил), тому що оголосив голодування", - написав з колонії Навальний.

Опозиціонер також розповів, що до нього не пускають лікаря і не дають ліки: "Біль у спині перейшла в ногу. Ділянки правої, а тепер і лівої ноги втратили чутливість", - розповів про свій стан Навальний.

Опозиціонер розповів, що його катують позбавленням сну - будять 8 разів за ніч.

"Я оголосив голодування з вимогою виконати закон і пустити до мене запрошеного лікаря. Так що лежу голодний, але поки з двома ногами", - резюмував Навальний.

Ув'язнення Навального: деталі

Навальний був затриманий відразу після повернення в РФ з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння.

У лютому суд змінив йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше".

Покарання опозиціонер відбуває в колонії суворого режиму №2 в місті Покров Володимирської області.

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Автор: Катерина Лиманська