Російський політв'язень Олексій Навальний оголосив голодування.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.
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"Хто лежить в робі, лисий, в окулярах на ліжку з Біблією в руках? Це я. З Біблією, тому що це єдина книга, яку я зміг отримати за три тижні. А на ліжку (суперскандальне порушення правил), тому що оголосив голодування", - написав з колонії Навальний.
Опозиціонер також розповів, що до нього не пускають лікаря і не дають ліки: "Біль у спині перейшла в ногу. Ділянки правої, а тепер і лівої ноги втратили чутливість", - розповів про свій стан Навальний.
Опозиціонер розповів, що його катують позбавленням сну - будять 8 разів за ніч.
"Я оголосив голодування з вимогою виконати закон і пустити до мене запрошеного лікаря. Так що лежу голодний, але поки з двома ногами", - резюмував Навальний.
Ув'язнення Навального: деталі
- Навальний був затриманий відразу після повернення в РФ з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння.
- У лютому суд змінив йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше".
- Покарання опозиціонер відбуває в колонії суворого режиму №2 в місті Покров Володимирської області.
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