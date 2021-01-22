Прихильники Навального закликають людей виходити на вулиці міст Росії з вимогою звільнити політика.

Савеловський районний суд Москви арештував прес-секретаря опозиціонера Олексія Навального Кіру Ярмиш на 9 діб за заклики брати участь у несанкціонованому владою мітингу 23 січня.

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"Арештували на 9 діб. Ну, ви знаєте, що робити. 23 січня 14.00, центральні вулиці ваших міст. Приходьте!» - написала вона в Twitter.

Крім цього, координатор штабу Навального у Владивостоці арештована на три доби. Зокрема, Первореченський районний суд столиці Примор'я призначив три доби адміністративного арешту координатору місцевого штабу Навального Катерині Ведерниковій. Вона визнана винною за ч.2 ст. 20.2 КпАП (організація або проведення публічного заходу без подання в установленому порядку повідомлення про проведення публічного заходу).

Координатор штабу Навального була затримана сьогодні вранці. "Вона їхала в автобусі, зайшли троє поліцейських, витягли її на зупинці, посадили силком в свій автомобіль, привезли у відділ, тут забрали телефон", - розповіла адвокат Ведернікової Поліна Сідельникова, передає kommersant.

Повернення Навального в Росію: подробиці

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак повинен був приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

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Автор: УНІАН