Запис розмови російського опозиціонера Олексія Навального зі співробітником Федеральної служби безпеки Костянтином Кудрявцевим заблокували на YouTube.
Це помітив телеканал «Дождь».
Читайте також"Будемо розбиратися": Кулеба пригадав Навальному скандальну заяву про КримЗамість відео для користувачів з Росії з'являвся банер з написом про те, що ролик заблоковано на території РФ.
YouTube повідомляв, що відео заблоковане через порушення авторських прав ViacomCBS — корпорації, до якої належать такі компанії, як Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon.
«Дождь» припустив, що ролик заблокували через вставку з якогось фільму, права на який належать ViacomCBS.
Для користувачів з України доступ залишався вільним. У Росії уривки записів розмови були також доступні на каналах «Навальний Live» та «The Insider».
Однак уже за кілька годин блокування з відео зняли. На сьогодні ролик, опублікований 21 грудня 2020 року, зібрав уже майже 28 млн переглядів.
Отруєння Навального: що відомо
- Олексію Навальному стало погано в літаку 20 серпня, під час перельоту з Томська до Москви.
- Політика госпіталізували в Омську, а потім перевезли до Німеччини. Експерти знайшли на його речах та в організмі залишки отрути з групи «Новачок».
- У грудні The Insider, Bellingcat і CNN опублікували розслідування, де оголосили імена восьми офіцерів ФСБ, які три роки стежили за Навальний та могли бути причетні до його отруєння.
- Окрім того, Навальний під виглядом помічника глави Радбезу Миколи Патрушева разом з журналістом Bellingcat Христо Грозєвим зателефонував одному з героїв розслідування, співробітнику ФСБ Костянтину Кудрявцеву і розпитав подробиці спецоперації щодо себе.
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