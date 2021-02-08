Олексій Навальний телефонував співробітнику ФСБ від імені помічника секретаря Радбезу РФ і розпитав подробиці операції щодо власного отруєння.

Запис розмови російського опозиціонера Олексія Навального зі співробітником Федеральної служби безпеки Костянтином Кудрявцевим заблокували на YouTube.

Це помітив телеканал «Дождь».

Читайте також"Будемо розбиратися": Кулеба пригадав Навальному скандальну заяву про КримЗамість відео для користувачів з Росії з'являвся банер з написом про те, що ролик заблоковано на території РФ.

YouTube повідомляв, що відео заблоковане через порушення авторських прав ViacomCBS — корпорації, до якої належать такі компанії, як Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon.

«Дождь» припустив, що ролик заблокували через вставку з якогось фільму, права на який належать ViacomCBS.

Для користувачів з України доступ залишався вільним. У Росії уривки записів розмови були також доступні на каналах «Навальний Live» та «The Insider».

Однак уже за кілька годин блокування з відео зняли. На сьогодні ролик, опублікований 21 грудня 2020 року, зібрав уже майже 28 млн переглядів.

Отруєння Навального: що відомо

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Автор: УНІАН