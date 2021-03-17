Санкції набудуть чинності з 18 березня.

Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Росії за отруєння опозиціонера Олексія Навального. Рішення стосується обмеження на експорт товарів, які загрожують національній безпеці.

Про це йдеться на сайті міністерства торгівлі США.

Читайте такожБайден заявив, що вважає Путіна вбивцею (відео)

До Росії заборонили експортувати обладнання, технології й програмне забезпечення, які можуть використати у сфері хімічної зброї. Винятки складуть авіаційна й космічна сфери. До вересня обмеження щодо них не поширюватимуться.

Санкції набудуть чинності з 18 березня.

У міністерстві наголосили, що Москва використовує хімічну зброю проти критиків Кремля всередині та за межами країни, порушуючи Конвенцію про заборону хімзброї й ризикуючи життями своїх та іноземних громадян.

Крім того, США внесли Росію до переліку країн, з якими повністю заборонені експорт й імпорт зброї, а також оборонних послуг.

У переліку наразі перебувають 14 країн світу, зокрема й Росія:

Афганістан, Центральноафриканська республіка, Кіпр, Республіка Конго, Ерітрея, Гаїті, Ірак, Ліван, Лівія, Сомалі, Південний Судан, Судан, Зімбабве.

Справа Навального і санкції проти Росії

Навальний перебуває під вартою з 17 січня. Його затримали відразу після того, як він прилетів до Росії з Німеччини, де проходив лікування після отруєння.

2 лютого суд у Москві задовольнив клопотання про заміну йому умовного терміну на реальне позбавлення волі в колонії загального режиму після того, як Федеральна служба виконання покарань звинуватила Навального у порушенні умов випробувального терміну.

2 березня набуло чинності рішення ЄС про запровадження санкцій у зв'язку зі справою Навального проти керівника Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна, директора Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашникова, директора Федеральної служби військ національної гвардії РФ Віктора Золотова та генпрокурора Ігоря Краснова.

Також 2 березня США запровадили санкції проти 8 службових осіб і трьох російських установ у зв'язку з отруєнням і ув‘язненням Навального.

Санкції запроваджено проти Бастрикіна, Калашникова і Краснова, а також директора Федеральної служби безпеки Росії Олександра Бортнікова, начальника Управління президента РФ з внутрішньої політики Андрія Яріна, першого заступника керівника Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка, заступників міністра оборони РФ Павла Попова і Олексія Криворучка.

Рішенням передбачено блокування всього майна і майнових інтересів цих осіб, які перебувають у розпорядженні американських громадян. Громадянам США забороняється здійснювати будь-які операції з російськими службовими особами, які потрапили під санкції. Іноземці, які сприятимуть здійсненню значних операцій від імені санкційних осіб, також ризикують потрапити під санкції.

Крім того, США запровадили обмежувальні заходи проти трьох юридичних осіб: 27-го наукового центру Міністерства оборони РФ, 33-го центрального науково-дослідного інституту Міноборони РФ і Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технологій.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська