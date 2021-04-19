Розгляду скарги Навального надано пріоритет.

Європейський суд з прав людини розглядає скаргу опозиційного лідера Олексія Навального на умови ув'язнення.

Читайте такожСША загрожують Росії наслідками, якщо Навальний помреПро це пише Медуза з посиланням на прес-службу ЄСПЛ.

Навальний заявив, що ув'язнення небезпечно для його життя, і що він піддається жорстокому поводженню.

У скарзі йдеться про недосипання, неповноцінне харчування і важкий психологічний тиск.

ЄСПЛ просить Росію повідомити, чи сумісні умови утримання з його правом на життя, який його стан, чи піддавався він жорстокому поводженню, чи існують об'єктивні перешкоди, щоб не виконувати вимогу ЄСПЛ про його звільнення.

Відповіді від російського уряду суд очікує до 12 липня. Розгляду скарги Навального надано пріоритет.

Висновок Навального: деталі

Навальний був затриманий відразу після повернення в РФ з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння.

У лютому суд змінив йому умовний термін на реальний у справі "Ів Роше".

Покарання опозиціонер відбуває в колонії суворого режиму №2 в місті Покров Володимирської області.

31 Березня Навальний оголосив голодування.

Він заявив, що адміністрація щодня погрожує йому почати примусове годування.

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Автор: Людмила Жерновська