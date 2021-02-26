У яку саме колонію відправили засудженого політика, у Федеральній службі виконання покарань не уточнили.

Російського опозиціонера Олексія Навального, якому суд нещодавно замінив умовний термін на реальний у справі "Ів Роше", етапували з московського СІЗО "Матроська тиша" в колонію.

Про це заявив журналістам директор Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Олександр Калашников, повідомляє Радіо Свобода.

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Він додав, що Навального утримуватимуть "в умовах абсолютно нормальних", і що він гарантує відсутність будь-якої загрози життю або здоров'ю опозиціонера.

У яку саме колонію відправили Навального, директор ФСВП не уточнив.

Справа проти Навального: деталі

Навальний перебуває під вартою з 17 січня. Його затримали відразу ж після того, як він прилетів до Росії з Німеччини, де проходив лікування після отруєння.

2 лютого суд у Москві задовольнив клопотання про заміну йому умовного терміну на реальне позбавлення волі в колонії загального режиму після того, як Федеральна служба виконання покарань звинуватила Навального в порушенні умов випробувального терміну.

З урахуванням перебування під домашнім арештом і в СІЗО Навальному залишилося пробути в колонії близько 2 років 5 місяців.

22 лютого глави МЗС країн-членів ЄС вирішили застосувати новий глобальний режим санкцій за порушення прав людини в зв'язку з кримінальним переслідуванням Навального.

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Автор: Тамара Отовська