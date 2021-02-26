Російського опозиціонера Олексія Навального, якому суд нещодавно замінив умовний термін на реальний у справі "Ів Роше", етапували з московського СІЗО "Матроська тиша" в колонію.
Про це заявив журналістам директор Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) Олександр Калашников, повідомляє Радіо Свобода.
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Він додав, що Навального утримуватимуть "в умовах абсолютно нормальних", і що він гарантує відсутність будь-якої загрози життю або здоров'ю опозиціонера.
У яку саме колонію відправили Навального, директор ФСВП не уточнив.
Справа проти Навального: деталі
- Навальний перебуває під вартою з 17 січня. Його затримали відразу ж після того, як він прилетів до Росії з Німеччини, де проходив лікування після отруєння.
- 2 лютого суд у Москві задовольнив клопотання про заміну йому умовного терміну на реальне позбавлення волі в колонії загального режиму після того, як Федеральна служба виконання покарань звинуватила Навального в порушенні умов випробувального терміну.
- З урахуванням перебування під домашнім арештом і в СІЗО Навальному залишилося пробути в колонії близько 2 років 5 місяців.
- 22 лютого глави МЗС країн-членів ЄС вирішили застосувати новий глобальний режим санкцій за порушення прав людини в зв'язку з кримінальним переслідуванням Навального.
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