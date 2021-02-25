Суд Москви 2 лютого засудив Навального до 3,5 років в'язниці.

Засудженого в Росії опозиціонера Олексія Навального етапували з московського СІЗО.

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Про це в соцмережах повідомив його адвокат Вадим Кобзєв. Інших подробиць він не навів - на цю мить невідомо, в якій колонії Навальний буде відбувати термін ув'язнення.

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Нагадаємо, Олексій Навальний повернувся в Росію 17 січня з Берліна, де лікувався після отруєння "новачком". В аеропорту "Шереметьєво" його затримали.

До того, 13 січня, в РФ опозиціонера оголосили в розшук через справу 6-річної давнини. Його звинуватили в тому, що він нібито витратив на особисті цілі частину з 588 мільйонів рублів, які зібрали на пожертвування для "Фонду боротьби з корупцією".

Після затримання опозиціонера в Росії почалися масові мітинги в багатьох містах країни. Під час акцій силовики жорстко затримали тисячі людей. Повідомляється про понад десять тисяч затриманих.

Суд Москви 2 лютого засудив Навального до 3,5 років в'язниці.

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Автор: УНІАН