Напередодні опозиціонера затримали відразу після повернення на батьківщину.

Влада РФ не відпустить найближчим часом російського опозиціонера Олексія Навального.

Таку думку висловив політолог Андрій Піонтковський в ефірі каналу "Україна 24".

Він уточнив, що Навальний пробуде під арештом щонайменше 48 годин.

"Офіційно оголошено, що він затриманий за запитом ФСВП, яка оголосила його в розшук ще 29 грудня, звинувативши його в тому, що він знаходиться під умовним покаранням і не відвідував офіс ФСВП в потрібні дні. На 29 січня призначений суд по перетворенню його умовного терміну в реальний. І я підозрюю, що цього і не приховувала, що його триматимуть до цього суду. Путін вже не випустить його зі своїх лап найближчим часом", - сказав він.

Читайте такожУ Кремлі відреагували на затримання Навального

Захід, за словами експерта, недооцінює Путіна.

"Багато чого буде залежати від реакції Заходу, але чи вам в Україні не знати, що таке реакція Заходу. Вже скільки Меркель обурювалася отруєнням Навального, йому надали допомогу, але знову ж таки вона дзвонила і вітала Путіна з Різдвом, вони знову обговорювали "Північний потік". Захід не готовий зрозуміти до кінця, з ким він має справу. Він має справу зі злочинною державою, терористичною державою", - сказав він.

Навального затримали в Москві: що сталося

17 січня російський опозиційний політик Олексій Навальний повернувся з Німеччини до Москви.

Літак з ним повинен був сісти в аеропорту "Внуково", куди стягнули силовиків і з'їхалися його прихильники, але в підсумку приземлився в "Шереметьєво".

На паспортному контролі до Навального з дружиною підійшли поліцейські і зажадали пройти з ним. Після кількох хвилин суперечки політик погодився, його затримали.

За кілька хвилин до затримання Навальний заявити, що правий і нічого не боїться.

Політичні лідери різних країн і міжнародні правозахисні організації вже зажадали від влади РФ звільнити опозиціонера.

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Автор: Юрій Годован