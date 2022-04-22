Раніше компанія вже зупиняла свій завод в РФ та припинила експорт до країни.

Найбільший світовий виробник підшипників шведська компанія SKF йде з РФ.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Російське вторгнення в Україну має серйозний вплив на наші операції як в Україні, так і в Росії. У цій жахливій ситуації ми, як завжди, поважали всі санкції та експортний контроль. Ми дійшли висновку, що для нас неможливо продовжувати нашу діяльність в Росії, оскільки не існує основи та стабільності для нашого бізнесу", - йдеться у повідомленні.

В прес-службі нагадали, що раніше компанія зупинила свій завод в РФ та припинила експорт до країни.

Зазначається, що тепер компанія вирішила припинити свої операції, участь та інвестиції SKF в Росії. Її намір полягає в тому, щоб позбутися всіх російських операцій та "забезпечити майбутнє наших колег".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня найбільший світовий виробник підшипників шведська компанія SKF заявила про зупинку свого заводу в Росії.

Довідка УНІАН. SKF - шведська інтернаціональна машинобудівна компанія, найбільший в світі виробник підшипників, систем змащування і мехатроніки. Штаб-квартира компанії розташована в Гетеборзі.