Його повернення може допомогти китайській владі знову отримати довіру бізнесу.

Китайський мільярдер та засновник компанії-гіганта у сферах електронної комерції та роздрібної торгівлі Alibaba Джек Ма повернувся до Китаю після більш як року відсутності. Він виїхав з країни наприкінці 2021 року.

Як пише Reuters з посиланням на джерела, Ма повернувся до країни минулого тижня і вже з'являвся на публіці. Зокрема, він відвідував школу в Ханчжоу, яку заснував разом з колегами з Alibaba.

Джерела Reuters кажуть, що новий прем’єр та близький соратник Сі Цзіньпіна Лі Цян визнавав, що повернення Ма може сприяти підвищенню довіри серед підприємців. Стверджується, що він просив мільярдера повернутися з кінця минулого року. Крім цього, бізнесмена закликали повернутися і через його ділових партнерів.

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"Повернення найвідомішого підприємця Китаю може допомогти вгамувати занепокоєння приватного сектору після жорстоких дворічних регуляторних репресій", – пише видання.

Аналітик Фрейзер Хауї також зазначає, що повернення бізнесмена сигналізує про послаблення контролю влади над приватним сектором. Лі Цян раніше цього місяця публічно пообіцяв поліпшення підтримки підприємницького бізнесу в Китаї. Водночас у бізнесменів залишалися побоювання, зважаючи на відсутність реальних нових програм підтримки та нової нормативної бази.

Бізнес Джека Ма - що треба знати

Джек Ма – китайський підприємець та один з найбагатших людей в Китаї. Він є засновником Alibaba Group, яка є однією з найбільших у світі компаній роздрібної торгівлі та електронної комерції та володіє популярними сайтами Taobao та AliExpress.

У 2013 році бізнесмен пішов з посади гендиректора Alibaba, а в жовтні 2020 року – також з правління компанії. Незабаром він відійшов від публічної діяльності. Це сталося після виголошення ним промови, у якій він розкритикував китайських регуляторів та банки.

Наприкінці 2021 року він залишив материковий Китай. З того часу Ма, за численними повідомленнями ЗМІ, був помічений на Японії, Іспанії, Австралії та Таїланді.

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