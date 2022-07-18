Пекін не хоче провокувати ненависть між сторонами, які ведуть війну.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І сказав, що його країна не буде "сидіти склавши руки" у разі ескалації ситуації в Україні.

Про це він заявив у розмові з угорським колегою Петером Сіярто, повідомляє прес-служба китайського МЗС.

"Наша країна не належить до держав, залучених до кризової ситуації в Україні, проте ми не маємо наміру сидіти склавши руки і з боку пасивно спостерігати за тим, що відбувається", - сказав Ван І.

Дипломат зазначив, що Пекін не хоче провокувати ненависть між сторонами, які ведуть війну. Також Ван І закликав європейських лідерів створити механізм, який міг би гарантувати мир на континенті і створити глобальну безпеку.

Глава МЗС Китаю виступив за те, щоб Україна і РФ почали переговорний процес. За його словами, Китай може вплинути на протистояння України і Росії не військовим шляхом, а іншими методами втручання.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов відповів, чи небезпечний Китай як союзник Росії.

Раніше Київ запропонував Пекіну виступити одним із гарантів безпеки.

24 травня Китай і Росія провели свої перші з початку повномасштабної війни в Україні спільні військові навчання. Японія та Південна Корея були змушені підняти винищувачі.

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