Американські військові кораблі, які прямували в Чорне море, поки залишаються у Середземномор’ї.

Головний інспектор Міністерства оборони, адмірал Військово-Морських Сил ЗСУ Ігор Воронченко пояснив, чому США спочатку збирались направити два військові кораблі до Чорного моря, але судна туди так і не увійшли.

Про це він розповів у ефірі суспільно-політичного ток-шоу "Право на владу".

"По-перше, це жодна не зрада. Я не знаю, які були плани у шостому флоті США. Мабуть, якісь корективи внесені. Мабуть, ухвалене рішення вищого військово-політичного керівництва США або не дратувати, або, як кажуть, оттяжку зробити", - сказав Воронченко.

Воронченко підтвердив, що дійсно була заявка на прохід Дарданели і Босфору, але судна розвернулися.

"Я думаю, у США зріле військово-політичне керівництво. Думаю, у них є ще заготовки. Так, була заявка на прохід Дарданели і Босфору, але вони залишилися після поповнення припасів на Криті і звернули", - додав він.

Що цьому передувало

Минулого тижня американські ракетні есмінці USS Donald Cook («Дональд Кук») і USS Roosevelt («Рузвельт») вийшли з військово-морської бази Рота в Іспанії. У Міністерстві закордонних справ Туреччини заявляли, що кораблі повинні були увійти в Чорне море 14 і 15 квітня. Вони мали залишатися у водах Чорного моря до 4-5 травня.

Інформація про наміри США надіслати в регіон свої два військові кораблі з’явилася на тлі зростання напруженості через стягування російських військових до кордону з Україною і в анексований Крим.

15 квітня агентство Reuters з посиланням на свої джерела повідомило, що запланований прохід американських військових кораблів через протоку Босфор у Чорне море не відбудеться. ЗМІ пишуть, що США відкликали попередження про проходження кораблів, яке вони раніше надіслали владі Туреччини відповідно до конвенції Монтре. З чим пов’язане рішення, не повідомляється. Офіційних коментарів американської сторони поки немає.

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Автор: Олег Давигора