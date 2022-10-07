5 представників білоруських служб зникли з місця події.

П'ятеро представників білоруських відомств в уніформі і з автоматами зробили дірку в паркані, встановленому на кордоні з Литвою, і перемістили 7 нелегальних мігрантів.

Про це повідомляє Delfi.

У середу вночі прикордонники Падваренської застави за допомогою системи відеоспостереження помітили 12 осіб біля села Табаришкяй (Шальчинінкського району) на території Білорусі.

Відео дня

Група підійшла до захисного огородження на кордоні з Литвою – колючого дроту і паркану. 7 з 12 були нелегалами, 2 – прикордонники в уніформі і з автоматами і 3 – представники білоруських спецслужб. Білоруські прикордонники порізали колючий дріт, потім металеві сегменти паркану, ламати ворота. Через кілька хвилин через пролом в паркані в Литву направили нелегальних мігрантів. Мігрантів затримали литовські прикордонники.

Державна прикордонна служба Литви опублікувала відео, на якому зафіксовано пересування групи через кордон.

У нелегальних мігрантів, 6 чоловіків і 1 жінки, документів не було. Вони сказали, що є громадянами Ірану і Бангладешу. Їм не була потрібна допомога. Після проведення необхідних процедур, їх повернули в Білорусь. Йде розслідування.

5 представників білоруських служб зникли з місця події і з-за кущів стежили за литовськими прикордонниками. Через годину вони вийшли з кущів і пішли глибше на територію Білорусі. Там вони сіли в службовий мікроавтобус УАЗ і поїхали вздовж кордону.

Потік нелегальних мігрантів з Білорусі до Литви

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Литва завершила будівництво фізичного бар'єру на кордоні з Білоруссю.

На ділянках кордону протяжністю близько 550 кілометрів з'явилися паркан і колючий дріт.

Рішення побудувати паркан було прийнято після торішнього напливу нелегальних мігрантів з Білорусі. Литва звинувачувала в організації кризи режим Олександра Лукашенка і називала це гібридною атакою.

Цього року Литва, згідно з повідомленнями прикордонної служби, також очікує збільшення міграційних потоків, хоча і не таких, як минулого року.

На початку вересня Литва звинуватила Білорусь в умисному пошкодженні інфраструктури державного кордону.

Вас також можуть зацікавити новини: