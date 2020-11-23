Офіційно візит ізраїльського прем'єр-міністра досі не підтверджений.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в неділю таємно відвідав місто Неом в Саудівській Аравії і зустрівся там зі наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом.

Читайте також"Історичний рейс": між Ізраїлем і ОАЕ виконано перший прямий авіарейс (фоторепортаж)У неділю про поїздку Нетаньяху до Саудівської Аравії не оголошувалося. У понеділок про візит повідомили ізраїльське Громадське радіо і Армійське радіо, передає Бі-бі-сі.

Офіційно візит досі не підтверджений. Однак міністр освіти і товариш Нетаньяху по партії "Лікуд" Йоав Галант підтвердив армійському радіо, що зустріч відбулася. Він назвав це дивовижним досягненням.

"Те, що ця зустріч трапилася і стала надбанням гласності, нехай і поки напівофіційно - це справа великої важливості", - підкреслив Галант, передає Reuters.

На сайті FlightRadar24 можна помітити, що ввечері в неділю приватний літак Нетаньяху літав у футуристичне місто Неом, яке будується на березі Червоного моря в Саудівській Аравії в надії залучити туристів. Це найближча до Ізраїлю точка в країні.

При заохоченні адміністрації Трампа союзники Саудівської Аравії - Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн - в цьому році нормалізували відносини з Ізраїлем, довгий час офіційно відсутні через окупацію палестинських територій.

Саудівська Аравія, однак, поки не послідувала їхньому прикладу. Візит Нетаньяху, якщо він дійсно мав місце, стане першою офіційно підтвердженою поїздкою ізраїльського лідера в цю країну.

Буквально у вихідні міністр закордонних справ Саудівської Аравії заявив, що нормалізація відносин з Ізраїлем неможлива без повного і остаточного миру між ізраїльтянами і палестинцями.

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Автор: УНІАН