Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в неділю таємно відвідав місто Неом в Саудівській Аравії і зустрівся там зі наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом.
Читайте також"Історичний рейс": між Ізраїлем і ОАЕ виконано перший прямий авіарейс (фоторепортаж)У неділю про поїздку Нетаньяху до Саудівської Аравії не оголошувалося. У понеділок про візит повідомили ізраїльське Громадське радіо і Армійське радіо, передає Бі-бі-сі.
Офіційно візит досі не підтверджений. Однак міністр освіти і товариш Нетаньяху по партії "Лікуд" Йоав Галант підтвердив армійському радіо, що зустріч відбулася. Він назвав це дивовижним досягненням.
"Те, що ця зустріч трапилася і стала надбанням гласності, нехай і поки напівофіційно - це справа великої важливості", - підкреслив Галант, передає Reuters.
На сайті FlightRadar24 можна помітити, що ввечері в неділю приватний літак Нетаньяху літав у футуристичне місто Неом, яке будується на березі Червоного моря в Саудівській Аравії в надії залучити туристів. Це найближча до Ізраїлю точка в країні.
При заохоченні адміністрації Трампа союзники Саудівської Аравії - Об'єднані Арабські Емірати і Бахрейн - в цьому році нормалізували відносини з Ізраїлем, довгий час офіційно відсутні через окупацію палестинських територій.
Саудівська Аравія, однак, поки не послідувала їхньому прикладу. Візит Нетаньяху, якщо він дійсно мав місце, стане першою офіційно підтвердженою поїздкою ізраїльського лідера в цю країну.
Буквально у вихідні міністр закордонних справ Саудівської Аравії заявив, що нормалізація відносин з Ізраїлем неможлива без повного і остаточного миру між ізраїльтянами і палестинцями.
Новини по темі
- В Ізраїлі затвердили новий уряд на чолі з Нетаньяху
- В Ізраїлі пройшли багатотисячні протести проти прем'єр-міністра Нетаньяху
- "Історичний момент": Ізраїль і ОАЕ уклали угоду про мир, цьому сприяв Трамп
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram