Олаф Шольц заявив, що Берлін надав Києву оборонну зброю.

Німеччина не постачатиме військові літаки в Україну. Німецький уряд працює над зниженням залежності країни від імпорту викопного палива.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми надали всі види оборонних матеріалів і відправили зброю, про яку ми Вам говорили, але вірно і те, що ми повинні дуже ретельно обміркувати, що ми робимо конкретно, і, безумовно, військові літаки не є частиною цього", - заявив канцлер Олаф Шольц.

При цьому він заявив, що уряд Німеччини вже кілька місяців працює над зниженням залежності країни від імпорту викопного палива.

"Є багато технічних питань, які необхідно вирішити", - підсумував політик.

Як раніше повідомляв УНІАН, 6 березня Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що країни НАТО отримали "зелене світло" на передачу винищувачів Україні. Зокрема, США вже почали переговори з Польщею про допомогу Україні. В Адміністрації президента США зазначали, що у зв'язку з цим виникає питання, яким чином літаки будуть доставлені з Польщі в Україну.

8 березня в Міністерстві закордонних справ Польщі заявили, що Варшава готова передати в розпорядження США всі свої винищувачі МіГ-29, про які просила Україна.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський закликає якомога швидше вирішити питання про надання Україні бойових літаків.

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