Німецька поліція підозрює, що українці працювали на Росію.

У Німеччині арештували групу з трьох українців у справі про посилки з вибуховими пристроями.

Зокрема, як повідомляє повідомляє Reuters, німецька влада підозрює українців у діяльності, пов'язаній із відправленням посилок із вибуховими пристроями.

Передбачається, що підозрювані були агентами іноземної держави і контактували з особами, які працюють у російських державних установах, йдеться в заяві федеральних прокурорів.

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Інші подробиці арешту поки що не відомі. Повідомляється тільки, що двоє чоловіків, ідентифікованих німецькими правоохоронними органами як Владислав Т. і Данило Б., були арештовані у вихідні в Німеччині. Ще один, ідентифікований як Євген Б., був арештований у вівторок у Швейцарії.

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18 квітня в Німеччині затримали двох російських шпигунів. За версією слідства, підозрювані збиралися завадити доставці військової допомоги з Німеччини в Україну. Зокрема, у місті Байройт заарештували ймовірних російських агентів, які готували серію терактів.

Тоді ЗМІ повідомляли, що підозрювані намагалися зібрати інформацію про американські військові бази на території Німеччини, а також готували атаки на військові транспортні маршрути в країні.

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