Україна від США отримає РСЗВ HIMARS та боєприпаси.

Новий пакет допомоги США для України включатиме реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Президент США Джозеф Байден наголосив, що народ України продовжує надихати світ своєю мужністю та рішучістю, відважно борючись за захист своєї країни та демократії від російської агресії.

Він запевнив, що США будуть підтримувати українських партнерів і продовжувати надавати Україні озброєння та обладнання для захисту.

"Сьогодні я оголошую новий значний пакет безпекової допомоги для надання своєчасної та критичної допомоги українським військовим. Завдяки додатковому фінансуванню України, ухваленому за підтримки переважно двох партій у Конгресі, США зможуть продовжувати надавати Україні більше зброї, яку вони так ефективно використовують для відсічі російських атак", - підкреслив Байден.

За його словами, цей новий пакет озброїть Україну передовою зброєю, включаючи РЗСВ HIMARS з бойовими боєприпасами, щоб захистити свою територію від наступу Росії.

Раніше стало відомо, що влада США офіційно підтвердила новий пакет безпекової допомоги для української держави обсягом 700 млн доларів.

19 травня Сенат Штатів затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги нашій країні на 40 млрд доларів.

21 травня відповідний законопроект підписав Джозеф Байден.

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