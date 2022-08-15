Вони долучаться до військових з Канади, Фінляндії, Швеції, Норвегії і Данії з метою передачі досвіду українським солдатам.

Нова Зеландія відправляє 120 інструкторів у Велику Британію для підготовки військовослужбовців Збройних сил України.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив у мікроблозі Twitter.

"Відстань не є проблемою для справжніх друзів. Нова Зеландія продовжує свою участь у очолюваній Великою Британією програмі з підготовки українських військових. 120 військовослужбовців Нової Зеландії знову відправляться до Великої Британії, аби спільно працювати з колегами з Канади, Фінляндії, Швеції, Норвегії і Данії і ділитися їхнім досвідом з українською армією", - повідомив Резніков.

Як повідомляв УНІАН, раніше про свій намір відправити інструкторів до Великої Британії для тренування українських військових повідомляли Канада, Швеція, Данія та інші країни.

Так, збройні сили Канади відправлять до Великої Британії 225 військовослужбовців, а збройні сили Швеції - 120 інструкторів.

Загалом очікується, що в навчаннях під егідою Великої Британії візьме участь близько 10 тисяч громадян України.

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