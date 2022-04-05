Нові обмежувальні заходи проти РФ втілено в життя в координації з Німеччиною, зазначив держсекретар Штатів.

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти найбільшого в Російській Федерації ресурсу з продажу наркотиків Hydra та стосовно криптобіржі Garantex.

Про це в мікроблозі Twitter повідомив державний секретар Ентоні Блінкен.

"Сполучені Штати запроваджують санкції проти найбільшого ринку даркнету для російськомовних Hydra і віртуальної валютної біржі Garantex", - наголосив Блінкен.

Він додав, що відповідні дії здійсненні у координації з Німеччиною і вони демонструють налаштованість

Нагадаємо, РФ вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Спочатку противник скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Маріуполь і Херсон.

Західні країни покарали Росію за масштабну агресію проти України - запровадили нові санкції.

15 березня стало відомо, що влада США запровадила обмежувальні заходи проти 11 росіян з оборонного сектора РФ. Росіян, які потрапили в американський санкційний список, вирішили покарати блокуванням всього майна.

Вас також можуть зацікавити новини: