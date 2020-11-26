Обезголовлення Самуеля Паті - у справі з'явилися нові підозрювані / Фото: REUTERS

Поліція Конфлан-Сент-Онорін (Франція) оголосила про підозру ще чотирьом школярам у справі про жорстоке вбивство Самуеля Паті.

Про це повідомляє BFMTV.

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Троє з них, на думку слідчих, були співучасниками обезголовлення французького вчителя 16 жовтня.

22 жовтня сімом людям були висунуті звинувачення, зокрема двом неповнолітнім, за статтею про «співучасть у вбивстві у зв’язку з терористичною діяльністю».  

Ще двох 18-річних підлітків затримали 9 листопада, а також 17-річну кохану одного з них.

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Автор: Яна Ставська