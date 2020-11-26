Поліція Конфлан-Сент-Онорін (Франція) оголосила про підозру ще чотирьом школярам у справі про жорстоке вбивство Самуеля Паті.
Про це повідомляє BFMTV.
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Троє з них, на думку слідчих, були співучасниками обезголовлення французького вчителя 16 жовтня.
22 жовтня сімом людям були висунуті звинувачення, зокрема двом неповнолітнім, за статтею про «співучасть у вбивстві у зв’язку з терористичною діяльністю».
Ще двох 18-річних підлітків затримали 9 листопада, а також 17-річну кохану одного з них.
Жорстоке вбивство вчителя під Парижем: що відомо
- Вчитель французької історії Самуель Паті був обезголовлений 16 жовтня біля своєї школи у місті Конфлан-Сент-Онорін під Парижем.
- Мотивом вбивства стало те, що викладач на одному із занять показував учням карикатури на пророка Мухаммеда як приклад свободи слова.
- Нападник був застрелений поліцією при спробі затримання. Вбивцею французького вчителя виявився 18-річний чеченець, який народився в Москві. Після злочину вбивця виклав фото з відрубаною головою вчителя в своєму акаунті в Twitter.
- Вбивство вчителя викликало хвилю обурення у Франції. 18 жовтня тисячі людей вийшли на вулиці, щоб вшанувати пам'ять Самюеля Паті.
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