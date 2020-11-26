Викладач на одному із занять показував учням карикатури на пророка Мухаммеда як приклад свободи слова.

Поліція Конфлан-Сент-Онорін (Франція) оголосила про підозру ще чотирьом школярам у справі про жорстоке вбивство Самуеля Паті.

Про це повідомляє BFMTV.

Читайте такожУ ворота офісу Меркель врізався автомобіль з провокативними написами (фото, відео)

Троє з них, на думку слідчих, були співучасниками обезголовлення французького вчителя 16 жовтня.

22 жовтня сімом людям були висунуті звинувачення, зокрема двом неповнолітнім, за статтею про «співучасть у вбивстві у зв’язку з терористичною діяльністю».

Ще двох 18-річних підлітків затримали 9 листопада, а також 17-річну кохану одного з них.

Жорстоке вбивство вчителя під Парижем: що відомо

Вчитель французької історії Самуель Паті був обезголовлений 16 жовтня біля своєї школи у місті Конфлан-Сент-Онорін під Парижем.

Мотивом вбивства стало те, що викладач на одному із занять показував учням карикатури на пророка Мухаммеда як приклад свободи слова.

Нападник був застрелений поліцією при спробі затримання. Вбивцею французького вчителя виявився 18-річний чеченець, який народився в Москві. Після злочину вбивця виклав фото з відрубаною головою вчителя в своєму акаунті в Twitter.

Вбивство вчителя викликало хвилю обурення у Франції. 18 жовтня тисячі людей вийшли на вулиці, щоб вшанувати пам'ять Самюеля Паті.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська