Російській стороні варто бути "більш прозорою у своїх намірах", вважає міністр оборони Штатів.

Міністерство оборони США не знає точно, навіщо президент Російської Федерації Володимир Путін зібрав сили на українському кордоні.

Пентагон уважно стежить за ситуацією на кордоні України, сказав міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу, який транслювався в Twitter-акаунті американського Міноборони.

Глава міністерства закликав РФ "бути прозорішою у своїх намірах", а також вжити заходів для того, щоб Мінські угоди щодо Донбасу були втілені у життя.

"Що стосується скупчення сил на кордоні з Україною, то ми уважно стежимо за цією ситуацією. Ми не знаємо напевно, який задум переслідує Путін, але ці пересування військ, безумовно, привертають нашу увагу", – заявив він.

Читайте такожПрем'єр Британії застеріг Кремль від "трагічної помилки" щодо УкраїниНагадаємо, у 2014 році Росія пішла на агресію щодо України – захопила Крим і вдерлася на частину Донбасу.

Також повідомлялося, що РФ стягнула війська до українського кордону. На захопленій частині Донбасу проросійські бойовики створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".

Для розв'язання конфлікту були підписані Мінські угоди. Під документом також стоїть підпис представника російської сторони, проте РФ стверджує, що не є стороною конфлікту, а просто виконує "роль посередника".

Наприкінці жовтня поточного року в американському виданні The Washington Post з'явилася стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ поблизу кордону нашої країни.

У США та ЄС маневри військ РФ викликали серйозну стурбованість

Пізніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України поділилися, що влада Росії зосередила біля кордонів нашої держави й на захоплених територіях угруповання військ чисельністю 90 тисяч осіб.

Автор: Екатерина Присяжнюк